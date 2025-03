Calcio di Serie A in lutto: il campione se ne va giovanissimo: “Terribile malattia” 

Il mondo del calcio è profondamente scosso dalla prematura scomparsa di Nico Hidalgo, ex centrocampista spagnolo, deceduto all’età di 32 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro ai polmoni. La malattia, diagnosticata nel 2021, lo aveva costretto al ritiro anticipato dal calcio professionistico nel 2022, interrompendo bruscamente una carriera che lo aveva visto protagonista in diverse squadre del calcio spagnolo.

Nato il 30 aprile 1992 a Motril, nella provincia di Granada, Hidalgo aveva iniziato a giocare nel club locale, il Motril CF, prima di attirare l’attenzione del Granada CF. Qui entrò a far parte della squadra B, contribuendo alla promozione in Segunda División B nella sua prima stagione. Il suo talento e la sua determinazione gli permisero di debuttare con la prima squadra nel 2014, in una partita di Coppa del Re contro il Córdoba CF, guadagnandosi la stima di compagni e tifosi.

Il suo rendimento non passò inosservato, tanto che nell’estate dello stesso anno la Juventus decise di acquistarlo, lasciandolo però in prestito al Granada B per consentirgli di maturare ulteriormente. Tuttavia, non arrivò mai a vestire la maglia bianconera in competizioni ufficiali e nel 2016 si trasferì al Cádiz CF, squadra di Segunda División, inizialmente in prestito e poi con un contratto definitivo. Qui divenne una pedina importante e nel 2018-2019 fu tra i protagonisti della promozione del Racing Santander in Segunda División, club in cui si distinse per la sua velocità e abilità nelle ripartenze.

Nel 2020, Hidalgo si unì all’Extremadura UD, dove giocò fino al 2021, anno in cui la sua carriera fu interrotta dalla diagnosi di cancro. Nonostante il ritiro dal calcio, continuò a essere ricordato con affetto da tutti i club in cui aveva militato. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nell’ambiente calcistico, con messaggi di cordoglio da parte di ex compagni di squadra e società. Il Cádiz CF ha voluto ricordarlo sottolineando il suo spirito sempre positivo e la sua forza nell’affrontare le avversità. Anche il Racing Santander ha reso omaggio a Hidalgo, annunciando che verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria prima della prossima partita. Nico Hidalgo lascia un’eredità fatta di talento, passione e resilienza. La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per il calcio spagnolo, che oggi piange non solo un atleta di valore, ma anche un uomo che ha affrontato la malattia con coraggio e dignità.