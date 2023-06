Calcio italiano in lutto, addio alla giovane promessa

Un terribile incidente stradale ha sconvolto la comunità di Rosignano, in Toscana. Anwar Megbli, un promettente calciatore delle giovanili del Livorno, è in condizioni critiche all’ospedale di Pisa, dopo essere stato coinvolto in un grave incidente sulla Variante Aurelia, tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio del comune di Castagneto Carducci. L’incidente è avvenuto all’alba di domenica 4 giugno.



Il giovane, solo 18 anni, si trovava a bordo di uno scooter insieme a un amico quando è stato tamponato da un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante l’intervento tempestivo dell’elisoccorso Pegaso, i medici hanno purtroppo confermato lo stato di morte cerebrale di Megbli.



Il suo amico, anch’egli gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Cecina, dove è in codice rosso.



Sul posto, sono intervenuti immediatamente i soccorsi e la polizia stradale, che ha avviato tutte le indagini necessarie per chiarire la dinamica dell’incidente.



Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’auto abbia tamponato lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, provocando un impatto violentissimo che li ha sbalzati contro il lunotto anteriore della macchina e poi sull’asfalto. Il cinquantino è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto.



L’uomo alla guida della Ford Focus, un trentenne, è risultato positivo al test dell’alcol. Si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini in corso, che dovranno fare luce sulla responsabilità dell’accaduto.



Questo tragico evento ha scosso l’intera comunità di Rosignano e della Toscana. Il pensiero di tutti va a Anwar e al suo amico, vittime di un incidente terribile, e alle loro famiglie, a cui va tutta la nostra solidarietà in questo momento di dolore e incredulità.