Calcio, oggi l’esordio di Fem, nuovo sponsor della Juventus Women

Fem nuovo sponsor Juventus Women. Fem, il sito e forum online di riferimento per le donne da oltre vent’anni, si unisce alla Juventus Women come sponsor ufficiale delle divise da gioco (home, away, third) e del training kit che le calciatrici della Juventus indosseranno nella prossima stagione di Serie A Femminile e UEFA Women’s Champions League. Benessere, attualità, tendenze, moda, relazioni e ora anche sport avranno spazio nella community di Fem, il brand facente parte del Gruppo GEDI. Ogni giorno, coinvolge un vasto pubblico femminile tra i 18 e i 55 anni, con una particolare attenzione alle Millennial.



La J-Women esordisce oggi con Fem, il nuovo sponsor sulle maglie

Sito di riferimento per oltre vent’anni, Fem è il nuovo sponsor della J-Women. Daria Bernardoni, Direttrice Generale di Fem, commenta la partnership con la Juventus: “La collaborazione con la Juventus porta Fem nel cuore di uno sport spesso visto solo in versione maschile, ma che cela molte altre sfaccettature. Esplorando il mondo del calcio femminile con le Juventus Women, potremo narrare le storie di atlete unite da una profonda passione, ma che, come tutte le donne, affrontano sfide quotidiane sia nel mondo dello sport che nella vita.”

Oltre al logo sui kit sportivi, Fem ospiterà sul suo sito web (www.alfemminile.com) un hub informativo dedicato al calcio femminile. Questo spazio concentrerà notizie, video e contenuti speciali. Avrà un focus speciale sulla squadra della Juventus, raccontando la sua storia e quella delle giocatrici, celebrando le loro vittorie non solo sul campo, ma anche nella lotta contro gli stereotipi di genere.