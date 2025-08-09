Calcio sotto shock, addio alla figlia giovanissima dell’allenatore: malattia incurabile

La comunità sportiva è stata scossa dalla notizia della morte di una giovane di soli 20 anni, vittima del peggioramento di una rara cardiopatia congenita con cui conviveva fin dalla nascita. La crisi avvenuta tra la notte e la mattina di venerdì ha richiesto un intervento d’urgenza e il trasferimento in ospedale, dove la ragazza è deceduta nel primo pomeriggio. Il lutto colpisce profondamente una famiglia nota nel panorama calcistico locale.

Addio a Maria, figlia dell’allenatore Marco Ferro

Maria Ferro, figlia di Marco Ferro, ex attaccante e attuale allenatore, è venuta a mancare dopo una lunga lotta contro la sua patologia. Nel 2019 Maria aveva raccontato la sua esperienza in un libro intitolato “Io sorrido”, dove, attraverso la prospettiva del padre, veniva narrata la trasformazione della sofferenza in un profondo legame familiare. Il testo affronta con sincerità il dolore e la convivenza con la malattia, ma anche i sentimenti di amore e speranza che hanno accompagnato la famiglia fino all’ultimo.

La notizia ha suscitato una forte reazione nel mondo calcistico. La Sestese ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato ufficiale, sottolineando la vicinanza all’allenatore Marco Ferro e alla sua famiglia. Anche la Lucchese Calcio, dove Ferro svolge attività di allenatore, ha voluto manifestare solidarietà con un messaggio su Facebook, definendo Marco “una presenza quotidiana e preziosa” e offrendo le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore.

Marco Ferro: carriera e impegno nel calcio locale

Marco Ferro è una figura conosciuta nel mondo del calcio, con un passato da attaccante attivo tra gli anni Novanta e Duemila. Tra il 2000 e il 2004 ha militato nella Pistoiese, collezionando 34 presenze tra Serie B e Serie C. Dopo il ritiro nel 2007, ha continuato la sua carriera come allenatore di squadre locali, guidando formazioni come gli Amici Miei fino al 2018 e il Margine Coperta fino al 2024.

Nella stagione più recente, Ferro ha allenato le squadre Allievi 2008 e 2009 della Sestese, squadra nella quale milita anche uno dei suoi figli nella formazione Juniores. L’impegno e la dedizione di Marco Ferro al calcio giovanile sono riconosciuti e apprezzati nell’ambiente sportivo locale.