Calcio, terribile lutto! Muore cadendo nel vuoto, dolore atroce

Il mondo del calcio tedesco è stato colpito da una tragedia improvvisa che ha lasciato sgomenti tifosi, colleghi e appassionati. Sebastian Hertner, difensore e capitano dell’ETSV Amburgo, è morto a soli 34 anni in un incidente avvenuto durante una vacanza nel nord del Montenegro. Un guasto meccanico sulla seggiovia biposto ha provocato il distacco del seggiolino sul quale viaggiava, causando la caduta fatale del calciatore.

Incidente fatale in seggiovia nel comprensorio sciistico di Savin Kuk

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nei pressi di Zabljak, nella zona montana del Durmitor. Hertner stava risalendo il pendio a bordo di una seggiovia biposto quando un seggiolino si è staccato improvvisamente dal cavo portante, colpendo violentemente il calciatore. La caduta di circa 70 metri gli ha causato traumi gravissimi, risultando fatale sul posto.

Con lui c’era la moglie, una donna trentenne, che ha assistito alla scena senza poter intervenire. Rimasta intrappolata sulla seggiovia, è stata salvata dopo diverse ore e trasportata in ospedale con la frattura di una gamba. Il trauma psicologico per la donna è considerato particolarmente grave.

Interventi delle autorità e indagini in corso

Le autorità montenegrine hanno immediatamente disposto il sequestro dell’impianto di risalita e aperto un fascicolo per accertare le responsabilità penali. Altri sciatori sono rimasti sospesi per ore prima di essere tratti in salvo. I tecnici stanno verificando se il guasto sia da attribuire a carenze di manutenzione o a difetti strutturali.

Il ricordo e il dolore dell’ETSV Amburgo

Il club di quinta divisione ha diffuso un comunicato ufficiale esprimendo profondo cordoglio per la perdita del capitano, definito un punto di riferimento per la squadra e la comunità sportiva. Sebastian Hertner, nato nel 1991 a Leonberg, aveva maturato esperienza in club come Monaco 1860, Erzgebirge Aue e Darmstadt, ed era stato convocato nelle nazionali giovanili tedesche.

La notizia ha suscitato reazioni di dolore anche da parte delle sue ex squadre e dei tifosi che ne ricordano la professionalità e le doti umane.