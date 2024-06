Nelle scorse ore a Nuova Delhi è stata registrata una temperatura record di 49,9°C, secondo quanto riportato dall’Indian Meteorological Services. Due stazioni alla periferia della città, Narela e Mungeshpur, hanno segnalato “forti ondate di caldo” e temperature mai viste prima.

Secondo i meteorologi, per il 29 maggio si prevedono temperature simili, continuando la serie di giorni roventi. Già nel maggio 2022, alcuni quartieri della capitale avevano registrato temperature elevate fino a 49,2°C.



Le torride estati indiane non sono una novità, ma i ricercatori avvertono che il cambiamento climatico sta intensificando le ondate di caldo, rendendole più lunghe e frequenti. Le autorità di Nuova Delhi hanno lanciato un allarme per la possibile scarsità d’acqua, mentre i residenti lottano contro il caldo soffocante. In alcune aree, si sono già verificati tagli all’offerta idrica. Il ministro dell’Acqua, Atishi Marlena, ha invocato la “responsabilità collettiva” dei cittadini per evitare sprechi d’acqua.