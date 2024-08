Si prospetta un fine settimana infuocato per gran parte dell’Italia, con molte città che affrontano condizioni meteorologiche estremamente critiche. Il Ministero della Salute ha infatti lanciato un allarme per il caldo, segnalando un’allerta di livello 3, conosciuta come “bollino rosso”, in 9 città tra il 9 e il 10 agosto. Questo livello di allerta rappresenta il massimo grado di emergenza, segnalando “condizioni di caldo estremo con potenziali rischi per la salute anche per le persone sane e attive, non solo per i gruppi più vulnerabili”.

Oggi, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma sono sotto il bollino rosso, mentre domani a queste si aggiungerà Firenze, portando a 9 il numero totale delle città colpite da questa ondata di calore. Tuttavia, anche altre località non saranno risparmiate dal caldo intenso. In ben 11 città, infatti, è stato emesso il bollino arancione, che indica un livello di allerta 2: Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il bollettino del Ministero della Salute, che offre previsioni a 24, 48 e 72 ore per 27 città italiane, dipinge un quadro allarmante per quanto riguarda le ondate di calore. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prestare particolare attenzione, soprattutto agli anziani, ai bambini e alle persone affette da malattie croniche, raccomandando di seguire le precauzioni necessarie per evitare colpi di calore: rimanere ben idratati e ridurre al minimo l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata