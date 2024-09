Calendario scolastico 2024-2025: tutte le date di inizio e le vacanze da segnare

Il nuovo anno scolastico è alle porte e, come sempre, l’inizio varia da regione a regione. Gli studenti della Provincia di Bolzano saranno i primi a tornare sui banchi di scuola, con la campanella che suonerà giovedì 5 settembre. Subito dopo, lunedì 9 settembre, sarà il turno dei loro coetanei della Provincia di Trento.

Le regioni più popolose, come il Piemonte e il Veneto, daranno il via alle lezioni l’11 settembre, data che coinvolgerà altre quattro regioni. Il 12 settembre seguiranno altri studenti di cinque regioni diverse, mentre quelli del Lazio, della Puglia e di altre regioni avranno qualche giorno in più di vacanza, con il ritorno in classe fissato per il 16 settembre.

Tuttavia, le scuole hanno la possibilità di scegliere un inizio diverso, a condizione che rispettino il requisito minimo di 200 giorni di lezione.

Non appena riprenderanno le lezioni, molti studenti e famiglie inizieranno a pensare ai primi ponti e vacanze. Un primo “ponte” atteso sarà quello del 1° novembre, festa di Ognissanti, che quest’anno cade di venerdì, offrendo un weekend lungo. Purtroppo, l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, cadrà di domenica, riducendo così le opportunità di pausa.

Le vacanze natalizie sono sempre le più attese: quest’anno inizieranno lunedì 23 dicembre e si concluderanno lunedì 6 gennaio, dando agli studenti la possibilità di trascorrere le festività in famiglia.

Nonostante il Carnevale non sia una festività ufficiale, molte scuole concederanno qualche giorno di vacanza attorno al 4 marzo, giorno in cui cade il martedì grasso.

Le vacanze di Pasqua, un altro momento molto atteso, si terranno dal 17 al 22 aprile, con il rientro fissato per mercoledì 23 aprile. Subito dopo, il 25 aprile, giornata della Liberazione, potrebbe offrire un altro ponte ideale per un po’ di relax.

Maggio sarà un mese ricco di pause, con il 1° maggio che cade di giovedì, offrendo la possibilità di un lungo weekend, e alcune regioni potrebbero chiudere anche il 2 e 3 maggio. La Festa della Repubblica, il 2 giugno, cadrà di lunedì, regalando un altro ponte.

L’anno scolastico terminerà ufficialmente per gli studenti dell’Emilia Romagna il 6 giugno, seguiti da quelli di altre regioni nei giorni successivi. Gli esami di Stato per le scuole medie e superiori concluderanno l’anno, con gli esami di maturità che inizieranno il 18 giugno 2025.

