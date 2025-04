“Ritiro immediato”. Svolta storica per i contanti: l’annuncio ufficiale della BCE

Rivoluzione monetaria: la BCE annuncia il ritiro delle banconote da 5 a 100 euro. La Banca Centrale Europea ha ufficializzato un cambiamento significativo che coinvolgerà tutte le banconote esistenti, comprese quelle di 200 euro e superiori. Dopo oltre vent’anni dall’adozione dell’euro, la valuta si prepara a una nuova fase di design e sicurezza.

Aggiornamento delle Banconote Euro

La BCE ha deciso di rinnovare completamente la serie di banconote euro attualmente in uso. Nonostante la crescita dei pagamenti digitali, quasi la metà delle transazioni in Europa viene ancora effettuata in contanti. Questo ha spinto le autorità a ritenere necessario un aggiornamento delle banconote per migliorare il design e la sicurezza.

Un concorso aperto per designer grafici sarà lanciato dalla BCE per selezionare il nuovo design. Dopo la scelta finale, il Consiglio dei governatori definirà il calendario per la produzione e l’emissione. Tuttavia, le nuove banconote non saranno immesse nel mercato a breve. Si prevede che passeranno ancora diversi anni prima che la nuova serie sia disponibile al pubblico.

Temi Finalisti per le Nuove Banconote

Il processo di selezione del design è in corso, con la BCE che ha identificato due temi finalisti: