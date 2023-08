Per la morte di Davide Rebellin è stato estradato in Italia il camionista tedesco che aveva travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo. I carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza hanno preso in consegna al valico del Brennero Wolfgang Rieke, contro il quale è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per omicidio stradale e omissione di soccorso. Rebellin era stato investito il 30 novembre dall’autoarticolato guidato da Rieke, in una rotatoria a Montebello Vicentino.