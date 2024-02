Ferrara è stata teatro di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio è divampato in un camper parcheggiato nei pressi del Decathlon in via Ferraresi, causando la morte di due persone. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma nonostante i rapidi soccorsi, per i due occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di indagine. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un’esplosione, ma non è chiaro se ciò sia direttamente collegato all’origine del rogo. All’interno del camper sono state trovate due bombole di Gpl, elemento che potrebbe aver contribuito alla rapidità e intensità delle fiamme. Tuttavia, c’è anche la possibilità che i rumori uditi possano essere stati causati dall’esplosione degli pneumatici del mezzo a causa del calore.

Le vittime, entrambi di nazionalità italiana, sono stati ritrovati all’interno del camper, i cui corpi erano ormai carbonizzati, rendendo difficile l’identificazione immediata. Si ritiene che i due fossero familiari, ma sono in corso ulteriori verifiche per confermare la loro identità.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, è intervenuto anche il personale del 118. La Procura è stata informata dell’accaduto e ha avviato le procedure per fare luce sulla dinamica dell’incidente. La squadra mobile e le volanti della polizia stanno raccogliendo testimonianze e cercando eventuali riprese delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli cruciali per la ricostruzione dei fatti.

Sono state inoltre disposte delle analisi medico-scientifiche, i cui risultati saranno fondamentali per comprendere le esatte cause della morte delle due vittime e per stabilire se l’incendio sia stato un tragico incidente o se ci siano state altre concause.

La comunità di Ferrara è in lutto per questa tragica perdita. L’incidente solleva nuovamente questioni sulla sicurezza dei veicoli e sull’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si utilizzano bombole di gas o altri materiali potenzialmente pericolosi. Mentre la città attende risposte, il pensiero va alle famiglie delle vittime, colpite da un dolore improvviso e devastante.