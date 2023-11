Campi Flegrei, è allarme: Musumeci: “Possibile presto allerta arancione”

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha dichiarato durante un’audizione alla commissione Ambiente della Camera che la Commissione Grandi Rischi ha avvertito della necessità di prepararsi a un possibile passaggio a un livello di allerta superiore rispetto al giallo nell’area dei Campi Flegrei. Questo avviso è accompagnato dalla richiesta di essere pronti a implementare misure precauzionali, incluso un potenziale abbandono delle zone interessate in caso di fenomeni vulcanici incompatibili con la permanenza delle comunità.

Leggi anche: Campi Flegrei, l’allerta: “È una bomba ad orologieria”

Musumeci, il problema del sollevamento del suolo per colpa del magma

Musumeci ha sottolineato la responsabilità di vivere e lavorare in un’area vulcanica attiva come quella dei Campi Flegrei o in territori a rischio di alluvioni e frane. Egli ha enfatizzato la necessità di prendere in considerazione alcune condizioni fondamentali: evitare le aree a rischio immediato, conoscere il rischio con cui si sceglie di convivere per pianificare consapevolmente la vita delle famiglie e delle imprese e realizzare interventi strutturali adeguati per ridurre il rischio di danni, pur consapevoli che non è possibile eliminarlo completamente.

Il ministro ha sottolineato la rilevanza di informare costantemente la popolazione sull’esposizione ai rischi naturali del territorio in cui vive. La situazione attuale nei Campi Flegrei richiama l’attenzione degli enti istituzionali sui temi dei rischi naturali, e Musumeci ha sottolineato l’importanza di adottare politiche coerenti per la mitigazione di tali rischi, senza omissioni o reticenze.

La dichiarazione del ministro Musumeci mette in evidenza la necessità di un approccio proattivo nella gestione dei rischi naturali e dell’importanza di una comunicazione chiara e trasparente per preparare la popolazione alle possibili situazioni di emergenza. La situazione nei Campi Flegrei sarà oggetto di attenta sorveglianza e valutazione da parte delle autorità competenti.