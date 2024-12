Cancellate tutte le multe ai non vaccinati: il governo mette una pietra tombale sul passato

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto “Milleproroghe”, nel quale è stata approvata – tra le altre – una norma che annulla le multe ai no vax. Una notizia che era attesa e che tutte le persone coinvolte hanno accolto con soddisfazione. Una soddisfazione a metà però, visto che non sono comunque previsti i rimborsi. Le multe di 100 euro erano state emesse contro quanti avevano deciso di non ottemperare l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. In una nuova bozza del decreto un articolo che sarebbe “in valutazione del Mef” prevede l’interruzione “definitiva” dei procedimenti sanzionatori in corso. Mentre – si legge ancora nel testo – “le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate”. I giudizi pendenti sono “estinti di diritto” e le somme pagate anteriormente vengono rimborsate. Nella versione precedente si prorogava semplicemente il congelamento delle multe.

Chi non ha rispettato l’obbligo relativo alla vaccinazione durante la pandemia covid non dovrà dunque pagare le sanzioni. Contro la misura introdotta dal decreto Milleproroghe si è subito schierato Matteo Bassetti. “L’Italia è il paese dei condoni, delle regole – giuste o sbagliate che siano – non seguite e degli evasori legalizzati dallo Stato. Un bel messaggio natalizio con emergenze che bussano alla porta, una epidemia in Congo, l’aviaria che bussa e l’influenza che sta per esplodere”, dice Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, all’Adnkronos.