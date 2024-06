Cancro, tanti giovani come Kate: “La scienza non sa spiegarlo”. Di quali tumori si tratta e come accorgersene per tempo

La notizia del cancro della principessa Kate Middleton ha scosso il mondo intero, mettendo in luce una cruda realtà che forse si preferirebbe ignorare: un’epidemia di tumori tra i giovani. A soli 42 anni, la principessa è diventata un simbolo di una tendenza preoccupante che vede sempre più persone sotto i 50 anni colpite da malattie cancerogene. Tumori ad esordio precoce sono diventati un fenomeno in aumento esponenziale, un tempo confinati principalmente agli anziani ma ora manifestatisi anche tra i trentenni. I sintomi, spesso scambiati per altre patologie, ritardano spesso la diagnosi e compromettono il trattamento tempestivo.

I numeri dei decessi

Secondo una ricerca pubblicata su Nature, il numero di decessi per tumori ad esordio precoce è cresciuto del 28% fino al 2019 e si prevede un ulteriore aumento del 30% entro il 2030. Negli Stati Uniti, il cancro del colon-retto, tradizionalmente associato agli anziani, è ora la principale causa di morte per cancro tra gli uomini sotto i 50 anni.

Le cause di questo allarmante trend non sono ancora del tutto chiare. L’obesità, il consumo di alcol, e la dieta poco salutare giocano un ruolo significativo, ma gli esperti avvertono che ciò non spiega interamente il fenomeno. Fattori come l’uso eccessivo di antibiotici e l’influenza dell’ambiente sono sotto investigazione.

“Gli studi non hanno identificato una singola causa chiave”, ha dichiarato Sonia Kupfer dell’Università di Chicago, “ma piuttosto una combinazione complessa di fattori.” I tumori colpiscono spesso l’apparato digerente, in particolare il colon-retto, il pancreas e lo stomaco, segnando un tasso di crescita impressionante.

Anche personaggi famosi come Fedez hanno affrontato il cancro in giovane età, alimentando il dibattito sulla prevenzione e la ricerca. “Molti hanno ipotizzato l’obesità e l’alcol come fattori predisponenti,” ha affermato Daniel Huang dell’Università Nazionale di Singapore, “ma occorre un’analisi più profonda dei dati per comprendere appieno il fenomeno.”

In un mondo dove la salute è sempre più compromessa da fattori sconosciuti, la lotta contro i tumori ad esordio precoce diventa una priorità urgente. Mentre la scienza continua a cercare risposte definitive, è chiaro che la consapevolezza e la ricerca sono le armi principali per combattere questa crescente minaccia per la giovane generazione.