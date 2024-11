Un cane ha accidentalmente provocato un incendio domestico dopo aver rosicchiato una batteria portatile agli ioni di litio. Il momento è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Nel video, condiviso dai vigili del fuoco di Tulsa, in Oklahoma, negli Stati Uniti, si vedono due cani e un gatto che giocano nel salotto. Uno dei cani sale su un materasso sistemato a terra per lui e inizia a mordere la batteria portatile.

Dopo pochi istanti, la batteria emette una scintilla, spaventando gli animali che si allontanano velocemente. Tuttavia, la batteria prende fuoco e, insieme al materasso, innesca un incendio che si è diffuso rapidamente per tutta la casa. Il responsabile dei vigili del fuoco di Tulsa, Andy Little, ha dichiarato che gli animali sono riusciti a mettersi in salvo attraverso una porticina per cani. Secondo la stampa locale, anche la famiglia è stata evacuata senza danni.