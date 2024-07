Cane-robot lanciafiamme, arma terribile in vendita al pubblico. Lo può acquistare chiunque. Quanto costa e cosa può fare (VIDEO)

Il Thermonator, il primo cane robot dotato di lanciafiamme ufficialmente in vendita al pubblico negli Stati Uniti, è stato commercializzato da Throwflame. Questo dispositivo meccanico-tecnologico è legalmente disponibile in 48 Stati americani, in quanto i lanciafiamme che non superano i 10 metri di gittata non sono classificati come armi da fuoco. Il costo del Thermonator è di 9.420 dollari. Detta così potrebbe sembrare solo una curiosità. In realtà le implicazioni sono terrificanti. Basti guardare il filmato che testimonia quello che questo cane robot può fare per restare sconvolti. Immaginate un prodotto simile nelle mani di una gang criminale, o di un gruppo terroristico, o anche, semplicemente, di un vicino instabile che ce l’ha con voi. Anche se il produttore non pubblicizza il Robo-Dog come arma, il fatto che possa sputare fiamme fino a 9 metri di distanza è sufficiente per comprendere la portata del problema.

Il Thermonator, il cane robotico dotato di lanciafiamme, è alimentato da benzina o napalm, rendendolo una macchina altamente pericolosa. Sebbene possa essere utilizzato per scopi utili come il controllo degli incendi boschivi attraverso interventi mirati, resta essenzialmente una potente arma. La Throwflame ha deliberatamente scelto di nonThermonator pesa meno di 17 chilogrammi e misura 76 centimetri di lunghezza per 51 di altezza. Possiede una batteria da un’ora di autonomia ed è dotato di sensori per mappare ed evitare gli ostacoli. Insieme al Robot-Dog viene fornito anche un visore laser che gli permette di muoversi al buio e nella nebbia. Per comandarne i movimenti è sufficiente uno smartphone con un gamepad. Alla faccia della sicurezza pubblica, questo è un incubo che si trasforma in realtà, come nei peggiori film di fantascienza di qualche anno fa. Che oggi, giorno dopo giorno, stanno diventando parte del nostro vivere quotidiano. utilizzare un modello tecnologicamente più avanzato come “Spot” per il Thermonator.