“Eliminare il canone Rai”: la proposta di Salvini fa discutere

Giusto o sbagliato pagare il canone Rai? L’annosa questione si trascina ormai da decenni in Italia. A parole molti politici si dicono favorevoli ad una sua riduzione o persino alla sua eliminazione. Nei fatti però non accade nulla. Anzi, il canone tanto odiato dagli italiani dal 2016 è stato pure inserito nella bolletta elettrica, proprio per evitare il mancato pagamento. Dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo la polemica però si riaccende. A dare fuoco alle polveri è Matteo Salvini. Il leader della Lega approfitta dello spettacolo ‘gender fluid’ offerto dal Festival per attaccare a testa bassa la sinistra, chiedere la testa dei vertici della tv pubblica e, soprattutto, proporre sostanziose modifiche al canone Rai.

Leggi anche: Canone Rai, ultime ore per chiedere l’esenzione: come fare?

Matteo Salvini contro il canone Rai

Canone Rai tra i più bassi d’Europa

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Area Studi di Mediobanca su Media & Entertainment a livello internazionale, la Rai ha il canone più basso fra i maggiori Paesi europei. La media dell’Ue è di 0,32 centesimi al giorno. Mentre quella italiana è di 0,25 centesimi. In Germania i telespettatori sono costretti a sborsare addirittura 58 centesimi al giorno per vedere la televisione pubblica. I britannici pagano 50 centesimi. Mentre i francesi 38 centesimi.

Numeri che però non fanno recedere il governo Meloni dal suo intento. “Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme. – ha avvertito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti qualche giorno fa durante un comizio elettorale nel Lazio – E ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto. Ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”.

La proposta di Matteo Salvini

“Ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi super stipendi e sugli agenti esterni. – gli fa eco il suo leader Matteo Salvini, ospite di Telelombardia subito dopo la vittoria del centrodestra alle Regionali – Bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo. Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico”. E per farlo è importante osservare come funziona “in altri Paesi europei”, conclude il ministro delle Infrastrutture che sembra non volere tenere proprio conto dei dati europei appena citati.

Leggi anche: Canone Rai, slittano i tempi per i pagamenti