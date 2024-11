Canone Rai, stangata dal 2025: quanto aumenta e perché

Cattive notizie per gli italiani: alla lista dei rincari previsti dal 2025 si aggiunge anche l’aumento del Canone Rai. Vediamo insieme cosa sta accadendo e quale cifra dovremo versare per il canone del 2025. A fare chiarezza sulla questione, mentre il governo si prepara a varare la nuova Legge di Bilancio, è stata l’associazione Altroconsumo. L’anno scorso, infatti, il Governo aveva reperito fondi per abbassare l’importo a carico dei cittadini, riducendolo da 90 euro a 70 euro, con un risparmio di 20 euro. “La novità di questi giorni (almeno secondo l’attuale bozza della manovra 2025, ancora in discussione) è che il canone potrebbe tornare a 90 euro, distribuiti in 10 rate da 9 euro, anziché le 10 rate da 7 euro (per un totale di 70 euro) del 2024”. Ma perché questa possibile variazione? Il motivo è che la riduzione del 2024, per mantenersi anche nel 2025, necessita di una proroga, ancora non confermata per il prossimo anno.

“Senza tale proroga, l’importo del Canone Rai in bolletta per il 2025 risalirebbe a 90 euro”. E ci sono buone ragioni per ritenere che avverrà, considerando che nel testo della Legge di Bilancio 2025, presentato alla Camera, non vi è menzione di una nuova riduzione. Inoltre, contrariamente alle promesse, il Canone Rai rimarrà in bolletta anche per il 2025. Le modalità di pagamento restano le stesse, così come i soggetti che possono richiedere l’esenzione e le procedure per farne richiesta.