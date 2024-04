Caos a Diritto e Rovescio, il trapper Baby Touché rivela di essere stato pagato per la lite con Del Debbio

“Mi hanno dato più del conduttore in un mese”. Il trapper Baby Touché su Instagram a sullo scontro con Paolo Del Debbio a Diritto e Rovescio, il programma di Rete 4 andato in onda giovedì 4 aprile. Il trapper aveva lasciato lo studio scortato dalla sicurezza dopo uno scambio di battute molto acceso con il conduttore.

La lite in diretta

Del Debbio aveva invitato il trapper per parlare della microcriminalità a Milano, dati anche i precedenti penali suoi e di diversi colleghi, tra tutti Babygang. Le sue canzoni rimarcano uno stile di vita e un contesto che è anche quello sociale problematico di cui Diritto e rovescio voleva trattare, sebbene da un’ottica piuttosto securitaria e conservatrice.

Quando i toni si sono esasperati per le dichiarazioni del trapper, il conduttore lo ha apostrofato pesantemente: “Levati dai c…ni!”, facendolo scortare fuori dalla trasmissione. Una lite accesa e apparentemente irreparabile. Ma, a quanto pare, tutta una finzione a favore di telecamera.

Le dichiarazioni di Baby Touché

Baby Touché ha partecipato alla trasmissione perché indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi e con due fogli di via da Vicenza e Venezia. Con una storia sul suo profilo Instagram, il trapper rivela cos’è accaduto davvero, almeno secondo la sua versione.

Il 20enne padovano di origini marocchine scrive: «Siete tutti uguali, avevate la possibilità di capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c’è in me per strumentalizzarmi. Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese, non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset. Non vedo l’ora di venire ripagato per ascoltare dei frustrati parlare di me».