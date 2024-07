Capolavoro Musetti, vince e vola ai quarti dei Giochi di Parigi

Lorenzo Musetti ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento superando brillantemente la sfida contro l’americano Taylor Fritz, assicurandosi un posto nei quarti di finale dei Giochi di Parigi. La partita è stata estremamente impegnativa, con Fritz che ha dominato l’inizio del match, ma l’azzurro ha saputo rispondere con una determinazione fuori dal comune.

Questa vittoria è importante anche per il ranking ATP: Musetti è attualmente quindicesimo, mentre Fritz occupa la dodicesima posizione. I due giocatori si erano incontrati quattro volte in passato, con due vittorie ciascuno. Ora, ai quarti di finale, Musetti affronterà il vincitore del match tra il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alexei Popyrin.

La partita è iniziata con Fritz che ha subito preso il controllo, portandosi sul 0-3 grazie a un servizio potente e un ace per il 1-4. Tuttavia, la reazione di Musetti è stata incredibile: con due servizi vincenti e un doppio fallo dell’americano, ha pareggiato i conti. Un rovescio incrociato all’incrocio delle righe ha poi regalato all’azzurro un break fondamentale. Un ace e un errore di Fritz hanno sigillato una straordinaria vittoria in un set iniziato male, conclusosi 6-4 per Musetti.

Nel secondo set, Fritz è tornato in vantaggio grazie al suo servizio, portandosi sull’1-2. Musetti ha approfittato degli errori, anche non forzati, dell’americano per recuperare terreno. Un ace ha firmato il 4-4, ma Fritz è tornato avanti 4-5. Con Fritz a due punti dal set, Musetti ha mostrato ancora una volta le sue eccezionali qualità, mantenendo la calma in scambi frenetici e portandosi sul 5-5. L’italiano ha poi giocato alla grande sotto pressione, costringendo Fritz a correre e conquistando il game del 6-5. Il servizio ha sancito il 7-5 finale, regalando a Musetti la vittoria in due set e un urlo liberatorio.