Carabiniere uccide il nuovo compagno dell’ex moglie

Un tragico evento si è verificato oggi nella hall dell’Hotel Nuova Suio, situato nella zona termale di Castelforte, provincia di Latina. Un carabiniere di 58 anni, armato, ha aperto il fuoco uccidendo il direttore dell’albergo e ferendo gravemente la sua ex moglie.



Subito dopo aver compiuto il delitto, l’assassino è fuggito a bordo della sua auto verso Caserta. Poco dopo si è presentato nella caserma dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere per costituirsi. Le autorità stanno cercando di ricostruire i fatti e le motivazioni che hanno spinto l’uomo a commettere un tale gesto.



La donna, colpita dai proiettili, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma dove è stata ricoverata in codice rosso a causa delle sue gravi condizioni di salute.



L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Castelforte e di tutta la provincia di Latina, lasciando sgomenti e interrogativi su quanto accaduto. Le indagini in corso cercheranno di fare luce sulla dinamica del delitto e di trovare eventuali responsabilità di terzi.