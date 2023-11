Tre c​arabinieri a bordo di due pattuglie sono stati travolti da un’auto durante un controllo stradale: due sono gravi; ferito anche il conducente della Bmw che li ha investiti. I due carabinieri stavano effettuando un controllo a Lamezia Terme su un autoveicolo.

Carabinieri travolti da un’auto: sono ricoverati in ospedale

I due militari sono stati ricoverati in ospedale, il più grave a Catanzaro e l’altro a Lamezia Terme. Per entrambi la prognosi é riservata, ma non sono, secondo quanto si é appreso, in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Il grave incidente si é verificato in via dei Bizantini, in una zona periferica di Lamezia. Nel momento in cui sono stati investiti, i due carabinieri si trovavano accanto ad una vettura al cui conducente avevano appena imposto l’alt per un controllo. Poco dopo è sopraggiunta una Bmw, alla guida della quale c’era una persona che ha perso il controllo della vettura, finendo prima contro un cancello e poi contro i militari fermi lungo la strada.

Gli stessi carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’incidente, escludono che il conducente della Bmw abbia investito volutamente i carabinieri e riferiscono che si é trattato di un fatto accidentale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.