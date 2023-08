Carburanti, benzina ancora in rialzo

Benzina ancora in rialzo. Nelle ultime due settimane, i prezzi di benzina e gasolio alle pompe sono leggermente aumentati. I prezzi medi nazionali per il verde e il diesel, nel settore “fai da te”, sono saliti leggermente tra il 10 agosto e domenica scorsa, il 27 agosto, in risposta al leggero incremento dei prezzi internazionali dei prodotti raffinati. In particolare, il prezzo medio della benzina era di 1,935 euro al litro il 10 agosto ed è salito a 1,950 euro al litro ieri, con un aumento di 1,5 centesimi al litro. Il prezzo medio del gasolio è passato da 1,822 euro al litro a 1,851 euro al litro, con un aumento di 2,9 centesimi al litro.

Benzina, aumento dei prezzi alla pompa

Ancora benzina in rialzo, cosa succede

La benzina è ancora in rialzo. Ecco perché. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, i prezzi consigliati da Eni sono rimasti stabili dal 15 agosto, quando il marchio ha deciso di aumentare di un centesimo al litro sia per la benzina che per il gasolio. Per gli altri marchi, tra il 10 agosto e ieri, i prezzi medi nazionali alle pompe “fai da te” di Eni sono aumentati di 0,9 centesimi al litro per la benzina e di 2,8 centesimi al litro per il gasolio; per i marchi IP, rispettivamente di 0,2 e 1,5 centesimi; per Esso 2,1 e 4,3 centesimi; per Q8 1,6 e 3,2 centesimi; per Tamoil 1,9 e 3,3 centesimi. Questi dati rappresentano le medie dei costi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta.

I prezzi nel dettaglio

Per quanto riguarda la benzina self-service, il prezzo è stato di 1,950 euro al litro (+15 millesimi rispetto al 10 agosto), mentre per le compagnie è stato di 1,953 euro e per le pompe bianche di 1,942 euro. Il diesel self-service, il prezzo è stato di 1,851 euro al litro (+2,9 centesimi), mentre per le compagnie è stato di 1,855 euro e per le pompe bianche di 1,842 euro.