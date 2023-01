Carenza di farmaci in Italia: aperte le verifiche sulle cause

Carenza di farmaci di uso comune in tutta Italia. E’ ormai da giorni che alcune tipologie di antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, prodotti per la tosse, farmaci antipertensivi e antiepilettici risultano introvabili in molte farmacie italiane. Una vera caccia al tesoro per chi ne ha un disperato bisogno, che cerca di accaparrarsi gli ultimi pezzi rimasti in giacenza. I medicinali che scarseggiano nelle farmacie del nostro Paese sono circa 3200. “C’è una grande preoccupazione nella popolazione rispetto a quello che sta avvenendo nelle nostre farmacie, peraltro in un momento in cui c’è un aumento dei casi di influenza e dei casi di difficoltà, soprattutto per le persone anziane”. Così questa mattina Raffaella Paita (IV-AZ) è intervenuta al Senato per chiedere un’informativa urgente da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci in riferimento alla carenza di farmaci.

Avviate verifiche sulla carenza farmaci

Nell’incontro di oggi, il ministro della Salute Orazio Schillaci, ha stabilito la nascita di un tavolo di lavoro permanente sull’approvvigionamento dei farmaci per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive. Tra le priorità individuate, l’identificazione dei farmaci che registrano una reale carenza, interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini e la definizione di attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di evitare allarmismi e conseguenti ingiustificate corse all’acquisto.





L’incontro è stato convocato oggi al Ministero della Salute, insieme al Sottosegretario Marcello Gemmato, alla presenza di rappresentanti del Ministero della Salute, di Aifa e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione. Il tavolo, istituito con decreto ministeriale, sarà allargato anche ai Nas e ai medici di medicina generale.

Quali farmaci scarseggiano

Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Italiana del Farmaco sono circa 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia. Tra questi ci sono gli antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l’aerosol, prodotti per la tosse, ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici.



