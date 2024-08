Carini-Khelif, parla il padre dell’algerina: “Mia figlia è una ragazza”

Imane Khelif, atleta algerina, si trova nuovamente nel mirino delle critiche. L’ultimo attacco arriva da Anna Luca Hamori, sportiva ungherese, che ha pubblicato sui social media una serie di commenti denigratori nei confronti della Khelif. Hamori ha utilizzato termini offensivi, definendo l’atleta algerina un “mostro” e mettendo in discussione la sua identità di genere, sollevando dubbi sulla sua idoneità per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Queste affermazioni hanno provocato una reazione immediata da parte del padre di Imane Khelif, che è intervenuto pubblicamente in difesa della figlia. Il signor Khelif ha descritto la situazione come estremamente stressante per la famiglia, ritenendo infondate e offensive le accuse mosse contro di lei. Ha inoltre ribadito che Imane ha sempre rispettato le normative di idoneità di genere stabilite dalle organizzazioni sportive internazionali e dai comitati olimpici.

La controversia attorno a Khelif mette in evidenza la complessità e la natura spesso contestata delle regole di idoneità di genere nelle competizioni sportive internazionali. Queste normative sono progettate per assicurare l’equità tra gli atleti, ma tendono a generare discussioni accese e a dividere l’opinione pubblica.

Nonostante le difficoltà, la famiglia Khelif ha ricevuto un’ondata di sostegno e solidarietà da parte della comunità sportiva internazionale e dai fan di Imane. Questo supporto è essenziale per contrastare le critiche infondate e per mantenere alta la determinazione dell’atleta in vista delle sfide future.