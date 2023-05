Carlo Cottarelli, è arrivata la decisione: via dal Pd (e dal Senato)

Carlo Cottarelli, ex direttore dell’osservatorio dei conti pubblici, ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico e dal Parlamento italiano. L’annuncio è stato fatto durante la trasmissione televisiva “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. Cottarelli ha spiegato di non riconoscersi nella linea politica dell’attuale segretaria dei dem, Elly Schlein.



L’ex senatore ha precisato che ha avvisato la Schlein, insieme al capogruppo Francesco Boccia e a Enrico Letta, della sua decisione di lasciare il Partito Democratico. Cottarelli ha dichiarato che tornerà a fare il professore e che andrà al Politecnico di Milano, dove ha ricevuto un’offerta di lavoro.



Cottarelli ha sottolineato di credere di poter essere più utile come divulgatore, e che per questo motivo ha deciso di tornare a fare il “grillo parlante”. Il Terzo Polo aveva chiesto a Cottarelli di passare con Calenda e Renzi, ma l’ex senatore ha preferito rimanere coerente con le sue scelte politiche e ha lasciato il posto a Cristina Tajani, una donna.



L’uscita di Carlo Cottarelli dal Partito Democratico è stata una sorpresa per molti, ma sembra essere in linea con le sue posizioni politiche. Cottarelli, infatti, è sempre stato un sostenitore dell’austerity e della disciplina fiscale, posizioni che lo hanno portato spesso in conflitto con il Partito Democratico.



In ogni caso, la decisione di Cottarelli di lasciare la politica attiva per tornare all’insegnamento universitario rappresenta una perdita per il Parlamento italiano, che perde una figura autorevole e competente.

La lettera a Repubblica

“Nei prossimi giorni presenterò le mie dimissioni dal Senato che dovranno poi essere approvate dall’Aula. Non è stata una scelta facile e La ringrazio per l’opportunità di spiegarne le motivazioni. Lascio il Senato per andare a dirigere, a titolo gratuito, un nuovo Programma per l’Educazione nelle Scienze Economiche e Sociali di rivolto agli studenti delle scuole superiori offerto dall’Università Cattolica di Milano. L’idea è di costituire un gruppo di esperti senior di alto livello che, pro bono, visiteranno le scuole per condividere con gli studenti le loro esperienze accumulate in una vita lavorativa. L’obiettivo è di svolgere circa 150 visite all’anno, forse di più. I temi trattati comprenderanno le tendenze di breve e lungo termine dell’economia italiana, le politiche monetarie e di bilancio, le tematiche strutturali soprattutto rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro, la sostenibilità economica e ambientale, la finanza, l’interazione tra economia e diritto, la costituzione italiana e l’importanza della comunicazione per le politiche economiche e sociali. Le presentazioni non comporterebbero costi per le scuole coinvolte. Ci sarebbero poi presentazioni serali per centri culturali, circoli per gli anziani e così via.

Credo molto in questo progetto, anche perché penso sia importante che chi ha avuto tanto dalla vita e ha accumulato esperienze sia disposto a condividerle con giovani e altri. Rispetto alla mia attuale posizione al Senato, due cose hanno reso più facile accettare la proposta fattami dall’Università Cattolica.

Primo, in questo momento storico mi sembra che nella vita parlamentare ci sia molta, troppa animosità. Spesso le posizioni sono espresse “per partito preso” e i dibattiti sono solo un’occasione per attaccare l’avversario. Non intendo criticare i miei colleghi. Una forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione è probabilmente inevitabile in questo momento storico, ma i dibattiti estremizzati non sono nelle mie corde. Forse allora, nel mio piccolo, posso essere più utile al Paese tornando a commentare le politiche economiche dall’esterno, dicendo quello che penso senza il rischio di autocensurarmi.