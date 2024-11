La performance rap di Elly Schlein ha suscitato molte polemiche, anche all’interno della sinistra. Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, la segretaria del Pd ha condiviso il palco con J-Ax. Tra i critici di questa scelta, probabilmente pensata per attrarre i giovani, c’è Carlo Verdone. In un’intervista rilasciata a Libero durante la Festa del Cinema di Roma, l’attore ha espresso il suo parere in modo netto.

Verdone, che ha presentato in anteprima la terza stagione della sua serie “Vita da Carlo”, ha parlato non solo dei problemi che affliggono la sua amata capitale—affermando: “Lascerei Roma, ma la amo troppo” in riferimento al degrado della città—ma anche di Sanremo e di politica.

Rispondendo a una domanda sulla performance di Elly Schlein, ha dichiarato: “Non siamo in America dove Eminem stringe la mano alla Harris e può cambiare le cose. Qui da noi, la musica non ha mai avuto un impatto significativo.” Riguardo a Elly Schlein, Verdone ha offerto un consiglio non richiesto: “Può salire sul palco di J-Ax, ma mi piacerebbe sentirla affrontare in modo più diretto i problemi delle persone, abbandonando i soliti cliché.” Infine, riguardo a Berlinguer, ha concluso: “È una figura del passato, oggi non interessa più perché è trascorso troppo tempo; appartiene a un’altra era.

La società è cambiata. Oggi la gente vota solo chi promette di far risparmiare… Purtroppo, viviamo un’epoca priva di eccellenze politiche. Non solo in Italia,” ha affermato.