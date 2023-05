Influencer mangia glicine fritto e finisce in ospedale, ma è giallo: “Allucinante, stavo malissimo” Social

La protagonista di questa vicenda si chiama Carlotta Perego ed è una food influencer molto conosciuta sui social network. La ragazza può infatti vantare circa 900mila follower su Instagram e altri 149mila su TikTok grazie al suo programma di ricette vegane chiamato ‘Cucina botanica’. Sta facendo molto discutere un suo post pubblicato più di una settimana fa in cui Carlotta mangia con gusto un glicine fritto. Qualche giorno dopo l’influencer lamenta forti dolori dovuti ad una “intossicazione alimentare allucinante”, come racconta lei stessa. Esplode così la polemica social, visto che sono note le proprietà tossiche del glicine. Ma è giallo, perché è la stessa Carlotta a scagionare quel fiore da ogni responsabilità per i suoi guai di salute.

Una settimana fa circa, Carlotta Perego pubblica un reel (che ora è arrivato a 3.2 milioni di visualizzazioni) nel quale presenta un piatto speciale: il glicine fritto: "Una ricetta di una semplicità imbarazzante, ma che stupisce sempre tutti", assicura mentre lo cucina e poi lo mangia. "Stai mettendo a rischio la salute di tante persone! Quando fai dei video del genere, su piante con una percentuale di tossicità in alcune zone, devi essere molto precisa su quello che dici! Il gambo è tossico, ma anche soprattutto i semi dentro al fiore", questo uno dei commenti più duri al suo post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta | Cucina Botanica (@cucinabotanica) Carlotta Perego mangia un glicine fritto: è polemica "Ragazzi il glicine (anche fritto, ndr) è tossico, in grandi quantità è vero, ma comunque meglio evitare. Provate la stessa ricetta con i fiori di acacia, completamente innocui e buonissimi!", avverte un altro utente. Proteste che inducono Carlotta Perego ad aggiungere alla fine del post una nota in cui specifica che "solo i fiori di glicine si possono mangiare. Attenzione ai rami più grossi e ai semi, quelli non sono commestibili".

Ma era stata proprio l’influencer a pubblicare quest’altro post su Instagram: “Amici stasera ho avuto un’intossicazione alimentare allucinante. Ho mangiato delle cose normalissime per cena, onestamente non so che dirvi perché ho iniziato subito a stare malissimo. È stata la sera più brutta della mia vita”. Ecco allora che i suoi fan hanno pensato fosse tutta colpa del glicine fritto. Carlotta Perego è allora costretta ad intervenire nuovamente. “Ragazzi chiariamo una cosa, dato che qualcuno mi sta scrivendo questo. – spiega stizzita – Il glicine l’ho mangiato 10 giorni fa (ho filmato il video diversi giorni prima di pubblicarlo). Come si può avere un’intossicazione per qualcosa mangiato 10 giorni prima? Non si può. È stato qualcosa che ho mangiato o bevuto ieri sera a cena, anche perché ho iniziato a stare male proprio mentre finivo di mangiare”.

