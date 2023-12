Mentre gli agricoltori di Coldiretti cantano vittoria, la legge approvata dal Parlamento italiano per vietare la produzione e vendita di alimenti derivati da colture cellulari attende ancora di entrare in vigore. Un ostacolo importante è rappresentato però dalla necessità di una valutazione da parte dell’Unione Europea, poiché tali norme influenzano il mercato unico continentale, limitando la circolazione in Italia di alimenti prodotti in laboratorio.

Leggi anche: Lollobrigida, arriva l’affondo della Lega: “Comportamenti da evitare”

La legge, fortemente sostenuta dalla destra in nome della sovranità alimentare e della protezione degli allevamenti locali, potrebbe infatti entrare in contrasto con le regolamentazioni europee, rischiando una procedura d’infrazione. A due settimane dall’approvazione definitiva del disegno di legge del ministro Francesco Lollobrigida, il testo non è ancora stato esaminato dal Quirinale. L’Ansa riporta che non verrà sottoposto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella fino a quando non ci sarà un parere dell’UE.

Il governo aveva inizialmente inviato il disegno di legge a Bruxelles per la procedura Tris, che consente alla Commissione e agli altri Paesi membri di valutare le leggi che hanno impatto sul mercato unico. Tuttavia, a ottobre, il ministro Lollobrigida ha ritirato il testo dal Tris, con l’intenzione di rimandarlo a Bruxelles dopo l’approvazione definitiva del Parlamento, avvenuta il 16 novembre senza modifiche.

Prima l’Europa

Questo atto legislativo solleva diverse preoccupazioni. La prima riguarda l’opportunità: il governo Meloni sta vietando qualcosa che l’Europa non ha ancora autorizzato. La seconda è di natura scientifica: la legge potrebbe limitare la ricerca sugli alimenti da coltivazioni cellulari in Italia. Infine, dal punto di vista giuridico, si teme che le norme possano ostacolare gli scambi commerciali tra i Paesi europei, sollevando dubbi sulla loro costituzionalità e aumentando il rischio di procedura d’infrazione.