Carneficina senza fine, un altro femminicidio

Silandro, Bolzano – Un tragico evento ha scosso la comunità di Silandro, in provincia di Bolzano. Celine Frei Matzohl, 21 anni, originaria di Corces, è stata brutalmente uccisa e il suo corpo è stato ritrovato nell’appartamento del suo ex fidanzato, Omer Cim, 28 anni. Quest’ultimo è stato arrestato domenica alle 17, poche ore dopo il ritrovamento del corpo.

La denuncia della scomparsa di Celine è stata presentata dai genitori, allarmati dalla sua assenza prolungata. L’indagine condotta dai carabinieri ha presto puntato i riflettori su Cim, di cui non si avevano notizie da un giorno. I sospetti si sono intensificati quando nella sua abitazione, in via Molini, è stato rinvenuto il cadavere della giovane.

Celine Frei Matzohl, molto conosciuta in zona, lavorava come collaboratrice in un hotel locale e aveva anche prestato servizio al consorzio agrario di Silandro. Dagli ulteriori accertamenti, è emerso che la causa della morte sarebbero state delle coltellate. All’interno dell’appartamento è stata rinvenuta l’arma che potrebbe aver causato la tragedia.