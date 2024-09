Caro prezzi: ecco i supermercati più convenienti secondo la classifica di Altroconsumo

Negli ultimi anni, l’aumento dei prezzi ha messo a dura prova le famiglie italiane, trasformando la spesa quotidiana in una sfida economica. Tuttavia, esistono modi per risparmiare in modo significativo, come dimostrato da Altroconsumo, che ha condotto un’indagine approfondita in 65 città italiane, analizzando i prezzi di 1.140 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount.

Secondo i dati raccolti, scegliere con attenzione dove fare la spesa può consentire a una famiglia di quattro persone di risparmiare fino a 3.400 euro all’anno. Questo risparmio varia a seconda del tipo di prodotti acquistati e della zona geografica. In particolare, le famiglie del Nord Italia hanno maggiori possibilità di risparmiare rispetto a quelle del Centro-Sud.

Altroconsumo ha stilato una classifica delle catene di supermercati più convenienti. Al vertice della lista si trova Familia Superstore, che offre un buon equilibrio tra prodotti di marca e opzioni più economiche. Subito dopo, a pari merito, ci sono Conad e Pam, con prezzi mediamente superiori del 4% rispetto al primo classificato. Seguono Conad Superstore, Coop, Eurospar ed Esselunga. Sul fondo della classifica si trovano Bennet e, all’ultimo posto, Carrefour Market.

Quando si tratta di acquisti focalizzati sui prodotti di marca, la classifica cambia. In questo caso, Bennet si posiziona come l’opzione più conveniente, seguito da Esselunga, Familia Superstore e Spazio Conad. Al contrario, Coop, Conad e Carrefour Market occupano le ultime posizioni. Tuttavia, va notato che le differenze di prezzo tra i supermercati per i prodotti di marca sono meno marcate, il che limita il potenziale di risparmio.

Per chi desidera massimizzare il risparmio, i discount rappresentano la scelta migliore. Altroconsumo identifica Lidl come il discount più conveniente, seguito da Eurospin e Aldi. Al contrario, Carrefour Market, Familia Superstore e Tigre si posizionano agli ultimi posti per quanto riguarda la convenienza nei discount. Per una spesa mista, In’s Mercato si distingue come la scelta più vantaggiosa.

L’indagine di Altroconsumo evidenzia anche differenze geografiche significative. Le regioni del Nord, economicamente più forti, offrono maggiori opportunità di risparmio. Ad esempio, a Cremona è possibile risparmiare fino al 25%, seguita da Como, Roma, Milano e Verona con il 17%. Al contrario, nelle città del Sud come Reggio Calabria, Catanzaro, Teramo, Napoli e Savona, il risparmio massimo non supera il 3%. Nonostante i redditi più bassi nel Centro-Sud, i prezzi in queste regioni possono essere uguali o addirittura superiori rispetto al Nord.

In conclusione, con un po’ di attenzione e scegliendo i giusti punti vendita, è possibile risparmiare significativamente sulla spesa, anche in un periodo di caro prezzi.