Carol Bugin, una ragazza di 16 anni, è scomparsa da Mestre giovedì 16 novembre: è stata vista per l’ultima volta nei pressi della stazione di Mestre. La famiglia, preoccupata, ha presentato una denuncia ai Carabinieri e ha lanciato un appello sui social media, condividendo un numero di telefono per ricevere eventuali informazioni. L’appello ha ricevuto un’ampia diffusione grazie a Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che ha aiutato a rendere il messaggio virale con un toccante post: «Vi prego, non di nuovo».

Carol, l’identikit della 16enne scomparsa

Di Carol è stato diffusi un identikit:come alta un metro e 68 con capelli castani, occhi verdi e numerose lentiggini sul naso: a quanto pare la ragazza si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano. Doveva incontrare un’amica a Spinea e poi un ragazzo, che la madre tiene a precisare non essere il fidanzato. Dopo aver perso i contatti con lei mercoledì, la madre ha ricevuto una chiamata giovedì mattina dalla stessa Carol, che le diceva di essere a Mestre. La madre, giunta sul posto, ha intravisto Carol in un bar, ma nel tempo di fermare l’auto e tornare, la ragazza era già scomparsa. Da quel momento, di Carol, che non ha con sé denaro, telefono o documenti, non si hanno più notizie. Ora la speranza è che non si tratti di un nuovo caso di violenza come quello di Giulia Cecchettin.