Carol Higgins Clark, la celebre scrittrice e attrice americana, è morta il 12 giugno 2023 all’età di 66 anni. Nata il 28 luglio 1956 a New York City, Clark ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della scrittura e dell’arte, consolidando la sua reputazione come talento multiforme.



Figlia della famosa scrittrice di suspense Mary Higgins Clark, Carol ha seguito le orme di sua madre nel mondo della scrittura, ma con uno stile distintivo. La sua esperienza iniziale di riscrittura dei manoscritti di sua madre durante il college ha segnato l’inizio della sua carriera di autrice. Tutti i suoi romanzi presentano il personaggio ricorrente di Regan Reilly, un investigatore privato. Le trame spesso presentavano dettagli insoliti e un senso di umorismo che la distingueva dallo stile di sua madre. Il suo primo romanzo, “Decked”, è stato nominato per l’Agatha Award nel 1992 e l’Anthony Award come miglior primo romanzo.



Oltre alla scrittura, Clark ha anche intrapreso una carriera nell’arte drammatica, recitando in diverse produzioni televisive e teatrali. Ha co-scritto diversi romanzi a tema natalizio con sua madre e ha partecipato a film televisivi basati sui libri di sua madre.



Nel 2016, Clark è stata introdotta nella New Jersey Hall of Fame, un riconoscimento che sottolinea la sua straordinaria carriera e il suo contributo al mondo della letteratura e dell’arte.



Clark è morta al Cedars-Sinai Medical Center a Los Angeles a seguito di una battaglia contro il cancro dell’appendice. Le sopravvivono i suoi fratelli Marilyn, Warren e David Clark. Un’altra sorella, Patricia, è morta prima di lei.



Il ricordo di Carol Higgins Clark vivrà nei suoi romanzi, nelle sue performance e nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata.