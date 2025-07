Carolina scomparsa da 12 giorni, come l’hanno ritrovata: “devastata”, la notizia di poco fa

La capacità di adattamento e la volontà di sopravvivere possono superare anche le situazioni più critiche. È la storia di una giovane viaggiatrice che, trovandosi isolata in un ambiente inospitale, ha dimostrato una straordinaria resistenza. La sua esperienza, da avventura si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza, mentre amici e familiari attendevano con ansia notizie del suo ritrovamento.

Ritrovamento dopo giorni di isolamento

Carolina Wilga, una turista tedesca di 26 anni, è stata trovata viva dopo 12 giorni di isolamento nel bush nei pressi di Perth, Australia Occidentale. L’ultima volta era stata avvistata il 29 giugno a Beacon, una remota area agricola. Dopo essersi allontanata, il suo veicolo è stato trovato bloccato per guasti meccanici, lasciandola senza mezzi di trasporto.

Incontro provvidenziale

Il ritrovamento di Carolina è stato casuale, avvenuto grazie a un passante che l’ha vista su un sentiero isolato. Sebbene disidratata e affamata, le sue condizioni erano stabili e prive di ferite gravi. Dopo il soccorso, è stata portata in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie.

Le autorità hanno lodato il suo coraggio e la sua capacità di resistere in condizioni estreme, sottolineando quanto la natura possa essere ostile, ma anche quanto l’istinto di sopravvivenza possa spingere l’essere umano oltre ogni limite.