Carolyn Smith è la coreografa che sta affrontando una durissima battaglia contro un tumore al seno che l’ha colpita nove anni fa. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, l’ex ballerina inglese decide di rivelare come sta affrontando il male che la affligge. E sono parole commoventi.

La rivelazione di Carolyn Smith

“Sono sempre positiva in ogni cosa che faccio, però il 2023 è stato molto duro”, ammette Carolyn Smith aprendo l’intervista a Verissimo. La coreografa si è già sottoposta a diversi cicli di chemioterapia, ma l’ultimo purtroppo si è rivelato il “più tossico”.

“Devo farla ogni tre settimane per tenere a bada il tumore e questa sarà la mia vita finché la ricerca non troverà qualcos’altro. – prosegue poi Carolyn Smith – Ho intrapreso un nuovo percorso oncologico e dopo cinque appuntamenti hanno iniziato a farmi iniezioni per proteggere il midollo osseo. Con la prima puntura sono andata ko per dieci giorni, adesso sto provando a ridurre il malessere a 2-3 giorni”, conclude lasciando tutti senza parole.

