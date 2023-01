Cartabianca, tensione alle stelle e l’ospite sbotta: “Ma vaff***”

La notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro sta facendo il giro del mondo. In Italia tutti i quotidiani e le trasmissioni televisive si stanno occupando del caso. Se ne discute anche durante l’ultima puntata di Cartabianca, il talk show di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti della serata sono il regista siciliano Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, e il magistrato antimafia Nino Di Matteo. La Berlinguer manda in onda un servizio da Castelvetrano, paese di origine del boss, durante il quale le persone intervistate spesso protestano per il suo arresto, oppure decidono di restare in silenzio. Un atteggiamento di connivenza con Cosa Nostra che fa letteralmente perdere la pazienza a Pif.

Pif ospite di Cartabianca

“Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni c’hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono?”, così un residente di Castelvetrano replica al giornalista di Cartabianca che gli chiede la sua opinione sull’arresto di Matteo Messina Denaro. Altri affermano di non “pensare né bene né male” di quello che è accaduto.

Risposte che provocano la reazione furiosa di Pif. “Fa incavolare, perché una volta negavano negli anni ‘70. – sbotta Pierfrancesco Diliberto – Quando andavano dal vicino di casa di Toto Riina è evidente che non si scagliavano contro la mafia. Quando però nel 2023 c’è un signore che dice ‘hanno sbagliato ad arrestarlo’, direi vaffan***! Ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaffan***!”, dice riferito all’attentato di via dei Georgofili a Firenze del 1993.

“Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. – prosegue nel suo sfogo Pif – Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso, perché nel 2023 non è possibile. Vaff***! Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico vaff***, querelami, sei senza dignità! – dice rivolto alla Berlinguer – Quando vedo queste dichiarazioni qua mi arrabbio e non ci sono giustificazioni. Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questo signore qua che magari non è neanche mafioso”.

“Questa è la cosa schifosa. Mi fanno più schifo dei mafiosi vero. Ma stai zitto, ma un minimo di dignità! Ma con quale coraggio guardi i tuoi figli? Ma che uomo sei? Nel 2023 non c’è giustificazione davanti a questo atteggiamento qua. La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire, essere orgogliosi e non frequentare più né Matteo Messina Denaro né questa persona qua. Mi sono coronizzato davvero scusami”, conclude poi cercando di ritrovare la calma.

