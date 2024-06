Case green, ecco come conoscere la propria classe energetica

Secondo un sondaggio realizzato da Changes Unipol e Ipsos, solo l’8% degli italiani sarebbe disposto a effettuare opere di efficientamento energetico per adeguarsi alla nuova, folle direttiva Ue sulle Case green. Ma, cosa ancora più importante, il 52% non è a conoscenza della classe energetica della propria abitazione. La direttiva europea sulle Case green sta facendo impazzire gli italiani. L’allarme rosso è già scattato, e il mercato immobiliare è in fibrillazione. Ma anche quello dei mutui, con le banche restie a concedere mutui per immobili già svalutati in partenza. In mezzo a tanta confusione, col rischio di vedersi vietato vendere o affittare un proprio immobile, la prima cosa da fare è capire se si rientra nelle esenzioni previste dalla normativa e, soprattutto, a quale classe energetica appartiene il proprio immobile. Ma come faccio a sapere qual è la mia classe energetica?

La casa viene classificata secondo le possibili classi energetiche di riferimento: A+, A, B, C, D, E, F, G. Come è ovvio, la A+ è la classe migliore, invece, la peggiore è la classe G. E la nostra casa com'è? Rientra negli obblighi della direttiva europea sulle case Green oppure no? Come faccio a sapere la classe energetica della mia casa? La cosa più semplice da fare è cercare la classe energetica nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), o nel più vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Il primo documento ha sostituito il secondo con il D.L. 63/2013. Questi due sono dunque gli unici documenti ufficiali che la riportano. Se per qualsiasi motivo non foste in possesso dell'APE (o dell'ACE) cosa fare?

In questo caso, l'unico modo per conoscere la propria classe energetica è quello di farsi fare da un professionista un Attestato di Prestazione Energetica. L'attestato vale 10 anni ed è indispensabile per poter vendere o affittare una casa. Conoscere la classe energetica della propria casa è importante sia per la valutazione economica dell'immobile, sia per capire quali sono i reali consumi. I coefficienti energetici di una casa sono: A+ con un consumo di 15 kWh/anno per metro quadro; A con 15 e 30 kWh per mq; B 31-50 kWh per mq; C 51-70 kWh per mq; D 71-90 kWh per mq; E 91-120 kWh per mq; F 121-160 kWh per mq; G oltre i 160 kWh per mq.

Chi rilascia questa certificazione? E quanto può costare?

I criteri secondo cui viene assegnata una classe dipendono dai materiali di costruzione, dalla tipologia di infissi, dall’impianto di riscaldamento, dalla produzione di acqua calda e dal sistema di illuminazione. Ma chi rilascia questa certificazione? E quanto può costare? L’APE viene redatto da un soggetto non coinvolto nella proprietà che è il certificatore energetico. I principali casi in cui deve essere redatta l’APE e allegata alla documentazione sono: la compravendita immobiliare; la donazione immobiliare; l’affitto di un’unità immobiliare; la vendita di nuove costruzioni; la ristrutturazione del 25% della superficie. L’APE non ha un costo fisso e può costare solitamente tra i 100 e i 300€.