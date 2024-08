Cash Catch, la “caccia al tesoro” in cui si trovano soldi veri. Le regole del gioco che ora spopola in Italia

Immaginate di poter partecipare a una caccia al tesoro online con la possibilità di vincere denaro reale: vi interesserebbe? Ebbene, questa curiosa tendenza è diventata realtà e ha fatto il suo ingresso anche in Italia. Il gioco, che ha avuto origine su Instagram ma sta guadagnando popolarità anche su TikTok, consiste in autentiche cacce al tesoro urbane, dove i partecipanti si lanciano alla ricerca di banconote nascoste di vario taglio. I premi, solitamente, variano tra i 10 e i 100 euro, e chiunque può prendere parte a questa competizione che unisce il mondo dei social con la vita quotidiana.

Negli ultimi mesi, il fenomeno chiamato Cash Catch ha preso piede in numerose città italiane, recentemente approdando a Milano e in altre località della Lombardia. L’idea ha origine nei Paesi Bassi, dove il profilo Instagram più seguito è proprio “Cash Catch Nederland”, che vanta ben 496mila follower. La pagina milanese, al momento, ne conta 10.600, mentre quella di Brescia, città molto attiva in questo contesto e che ha organizzato una caccia al tesoro per la giornata di oggi, è seguita da 6.200 persone.

Ma come funziona esattamente questo gioco? Gli organizzatori, che rimangono sempre anonimi, nascondono banconote – contrassegnate dal logo Cash Catch e a volte da messaggi augurali – in vari punti della città, per poi condividere sui social video brevi che rivelano gli indizi sui nascondigli. In quei pochi secondi, i partecipanti devono individuare il punto preciso dove sono state celate le banconote. Inoltre, gli organizzatori possono offrire ulteriori indizi, come accade a Brescia, dove vengono segnalate le aree della città in cui si trova il bottino. I vincitori, una volta trovato il denaro, devono poi pubblicare un video che dimostri il ritrovamento.

Non esiste un calendario fisso per le diverse edizioni di Cash Catch, poiché dipendono dalle risorse economiche disponibili. Questo gioco, che mescola elementi virtuali e reali, sta vedendo crescere il numero di partecipanti grazie al passaparola. Gli organizzatori, infatti, non finanziano i premi di tasca propria, ma si avvalgono di partnership con realtà locali, che possono essere sia online – come la collaborazione con la popolare pagina Il Bresciano Malmostoso a Brescia – che con esercizi commerciali e personaggi famosi. Per i commercianti, questa rappresenta una modalità innovativa di promozione, visto che i premi possono includere anche buoni sconto o consumazioni gratuite presso i locali della città. A Milano, ad esempio, è stato messo in palio un plettro dell’attore e cantante Jacopo Sarno.

Nonostante alcune critiche, che accusano gli organizzatori di recuperare le banconote subito dopo averle nascoste, queste cacce al tesoro urbane si concludono rapidamente perché sempre più persone sono attratte dall’opportunità di guadagnare qualche soldo extra in modo semplice. Il numero di partecipanti, infatti, sta crescendo esponenzialmente in tutta Europa.