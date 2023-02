Uno striscione è stato affisso all’Altare della Patria a Roma e sono stati accesi dei fumogeni: sono segni di protesta contro il 41 bis. “L’Italia tortura – si legge sullo striscione – Con Alfredo No 41 bis, no ergastolo”. Contestualmente dei fumogeni rossi sono stati accesi al Vittoriale. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi della polizia e uno dei carabinieri. Gli agenti stanno cercando di salire sul tetto dell’Altare della patria per intercettare i responsabili.