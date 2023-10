Tra Fratelli d’Italia e Mediaset la spaccatura si fa sempre più insanabile. Sebbene Federico Mollicone, deputato fedelissimo di Giorgia Meloni, abbia stigmatizzato come un “dossieraggio” la divulgazione dei fuori onda di Giambruno da parte di Striscia la notizia, la tesi è chiara: Mediaset aveva l’intento di colpire direttamente Giorgia Meloni. La critica si basa soprattutto sulla modalità con cui le registrazioni sono state rilasciate, in diverse fasi e in momenti chiave, suggerendo una manovra mirata e strategica. Questa percezione di un attacco mirato non è solitaria, ma sembra essere condivisa anche da altre figure chiave all’interno di Palazzo Chigi. In seguito ai fuori onda dell’ormai ex compagno Andrea Giambruno, la premier sembra abbia emesso una direttiva piuttosto drastica, impedendo ai principali esponenti del governo, dai ministri ai capigruppo, di partecipare ai talk show Mediaset.

Giambruno, Foti: “Meloni è incazzata”

Intanto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, ha ulteriormente acceso i riflettori sull’argomento, esprimendo il disappunto e l’irritazione della premier verso Mediaset e, di conseguenza, verso Forza Italia.

Foti ha dichiarato: “È incazzata“, dando voce a ciò che sembra essere l’ira crescente della premier. Foti ha anche fatto riferimento a un presunto “accanimento” nei confronti della Meloni da parte dei media, alimentando la teoria del complotto emersa nei post e nei video pubblicati dalla presidente del Consiglio.

Ma la dichiarazione di Foti ha preso una piega interessante quando ha indicato chi, secondo lui, è il principale bersaglio della rabbia di Meloni: “Posso pensare che almeno sia libera di essere incazzata, o no?”. Questo commento sembra essere diretto a Antonio Ricci, il noto conduttore di Striscia la notizia, che si è esposto in seguito alle trasmissioni che hanno sollevato polemiche la scorsa settimana.

Nel tentativo di riportare calma e razionalità, Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha dichiarato che la famiglia Berlusconi non ha alcuna intenzione di destabilizzare il governo. Tuttavia, le sue parole sembrano non aver placato del tutto le acque in un contesto già carico di sospetti e tensioni.