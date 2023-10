Il caso Giambruno continua a tenere banco, alimentando una guerra aperta tra Giorgia Meloni e la famiglia Berlusconi. La Premier non ha nascosto la sua irritazione per il mancato intervento di Marina o Pier Silvio Berlusconi per bloccare gli spiacevoli fuori onda di Striscia la Notizia, che hanno poi portato Meloni a comunicare la fine della sua relazione con Andrea Giambruno attraverso un post sui social media. In risposta, sembra che la leader di Fratelli d’Italia stia preparando una sorta di vendetta.

Nel frattempo, mentre si attende la probabile mossa di vendetta di Giorgia Meloni, in casa Berlusconi si fanno già i conti con le conseguenze finanziarie del caso Giambruno. In soli due giorni, il titolo in Borsa di Mediaset ha subito una perdita del 6% seguita da un ulteriore 3,5%, totalizzando una perdita di 151 milioni di euro in 48 ore. Gli esperti ritengono che questo calo sia in gran parte attribuibile all’esplosione dello scandalo legato ai fuori onda di Giambruno.

Giorgia Meloni contro Mediaset, la prossima mossa ed i due vertici segreti

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, la Meloni avrebbe convocato due vertici segreti a Palazzo Chigi per discutere del caso Giambruno. Il primo incontro si è svolto nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, subito dopo il primo fuori onda e prima del secondo. In quell’occasione, sembra che Giorgia abbia deciso di concludere la sua relazione con Andrea e abbia già iniziato a pianificare una vendetta nei confronti dei Berlusconi.

Il secondo vertice, tenutosi il lunedì successivo, avrebbe visto la Meloni avvertire i presenti che Striscia la Notizia aveva ulteriore “materiale” su Andrea Giambruno “che potrebbe emergere presto”. Di conseguenza, avrebbe sottolineato che “arriveranno momenti difficili” e che bisogna “aspettarsi di tutto”. Sempre durante questo incontro, si sarebbe deciso di “attaccare i Berlusconi e Forza Italia“.