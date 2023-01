Caso Madame: “Ora pronta a vaccinarmi”

Madame si difende dalla valanga di polemiche che l’hanno travolta in seguito allo scandalo delle finte vaccinazioni in Veneto delle quali avrebbe usufruito per partecipare a diverse manifestazioni pubbliche nel corso del 2022, comprese quelle della Rai.

Madame

In particolare, il servizio pubblico aveva le stesse regole di qualsiasi altro luogo di lavoro del pubblico impiego, il cui accesso necessitava di green pass e vaccinazioni.

Passata la paura per una possibile esclusione sia dal Capodanno al Campidoglio di Roma, sia per una possibile esclusione dalla nuova edizione di Sanremo, la cantante vicentina, 20 anni, torna a parlare.

“Mi scuso per l’errore. Sono stata vittima delle paure dei miei genitori, ma ora sono pronta a vaccinarmi”.

Francesca Calearo, in arte Madame, ha pubblicato poco fa un lungo tweet in cui spiega l’intera vicenda, aggiungendo una chiosa: “Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto ❤️”.

Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto ❤️ pic.twitter.com/AzStTPZXdE — madame (@sonolamadame1) January 4, 2023

Nel lungo testo pubblicato in formato immagine, Madame dice di appartenere a una famiglia che per diversi motivi non si è mai affidata alla medicina ufficiale e che per questo motivo non solo non ha fatto il vaccino anti-Covid, ma non ha alcuna vaccinazione.

Solo di recente, spiega, ha cominciato a recuperare alcune vaccinazioni fondamentali per gli adulti che non ha fatto da bambina e si dice pronta a vaccinarsi, concludendo con l’esortazione ai suoi fan no vax di “fidarsi delle persone giuste”.

L’inchiesta in cui è coinvolta Madame, insieme ad altri medici e vip, andrà comunque avanti.