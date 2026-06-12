L’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvenuta lo scorso dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso, registra un nuovo sviluppo. Le due vittime erano state trovate senza vita e gli investigatori continuano a considerare la possibilità di un avvelenamento da ricina.

Recentemente, una stretta amica della famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. La donna, già ascoltata più volte come persona informata sui fatti, aveva sempre negato tensioni o problemi all’interno del nucleo familiare. Gli accertamenti svolti dalla Questura hanno però portato a conclusioni diverse: secondo gli investigatori, la donna era a conoscenza di alcune dinamiche familiari ritenute rilevanti per l’indagine e non le avrebbe riferite durante gli interrogatori, circostanza che ha determinato la denuncia.

Le autorità hanno convocato anche altri conoscenti della famiglia per chiarire dettagli sulla vicenda. Alcuni testimoni avrebbero mostrato reticenze nel raccontare episodi e situazioni considerate importanti. Gli inquirenti continuano a ricostruire il contesto in cui si è consumata la tragedia, concentrandosi in particolare sulle presunte tensioni interne al nucleo familiare. Alcuni amici dei Di Vita hanno segnalato discussioni e contrasti che gli investigatori stanno verificando, mentre il padre di Antonella Di Ielsi ha escluso pubblicamente qualsiasi responsabilità da parte dei familiari.

Al momento quattro persone restano sotto osservazione, anche se il numero potrebbe variare con il proseguire delle verifiche. Fondamentale sarà l’esito degli esami autoptici sui corpi delle due vittime, attesi entro circa venti giorni, che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire le cause della morte e indirizzare definitivamente l’inchiesta. Al momento non risultano contestazioni né provvedimenti definitivi nei confronti di chi è sotto osservazione, mentre le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.