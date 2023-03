“C’è il lieto annuncio”. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, lo ha fatto sapere lui così

Importante sviluppo sul rapporto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I due sono stati protagonisti nella scorsa puntata di Felicissima Sera di Pio e Amedeo, anzi, per essere più precisi la conduttrice televisiva è stata ospite su Canale 5 mentre si è parlato di lui nonostante non fosse presente. Oltre alle battute intime del duo comico originario di Foggia, l’attenzione si è spostata anche sul tema maggiormente ricorrente, che è quello del matrimonio che finora non è mai stato celebrato.

E proprio in queste ore è venuta fuori una novità su Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, infatti una decisione probabilmente definitiva sarebbe stata presa. A rivelare tutto sono stati alcuni giornalisti, che hanno ormai compreso quale sia l’obiettivo da raggiungere da parte del figlio dell’ex presidente del Consiglio. Tirato in ballo ancora una volta anche il Grande Fratello Vip e in particolare la settima edizione in corso, che ha creato innumerevoli polemiche da settembre ad oggi.

E l’argomento nozze è tornato predominante nel mondo gossip. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono nuovamente pressati su questo e presumibilmente tra non molto faranno un annuncio ufficiale. O almeno è quello che farebbe intendere il settimanale Vero, che ha già anticipato una delle decisioni dell’amministratore delegato di Mediaset. Come già ha iniziato a fare col GF Vip 7, il reality show di Alfonso Signorini non dovrà più prevedere momenti che siano da ritenere troppo trash.