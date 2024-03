Nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 9 marzo, Giovanni entra in studio per convincere la fidanzata a perdonarlo dopo aver saputo di messaggi, video e chat con una ragazza conosciuta online. I due stavano insieme per un anno e mezzo, prima che Erica lo lasciasse definitivamente. Il giovane dice a Maria di vedere la sua ex fidanzata come la madre dei suoi figli ed è pronto a riconquistarla. Purtroppo la ragazza non sembra toccata dalle parole di lui e chiude la busta. Dopo la storia cala la bufera su Maria.

A C’è Posta per te, Giovanni ha mandato a chiamare Erica, insieme ai genitori della ragazza, Sonia e Fabio. Il ragazzo è desideroso di riconquistare la sua ragazza dopo averla tradita virtualmente. Erica, venuta a sapere tutto decide di cacciare di casa Giovanni spingendolo a tornare a vivere dalla madre. Nonostante questo, Erica e Giovanni continuano a frequentarsi, fino allo scorso agosto, quando lei decide di mettere definitivamente un punto alla loro relazione poichè lui era diventato troppo ossessivo paura di perderla.

A questo punto Giovanni sceglie di entrare in terapia, dove capisce molte cose di sé e che la paura e il panico sono legati al timore di essere abbandonato (il padre è andato via da casa quando aveva 10 anni).

Erica viene tradita e chiude la busta

“Ciao amore… Se sono qui è per dimostrarti di aver capito tutti gli errori che ho commesso finora. Ho tradito la tua fiducia e non c’è una giustificazione per questo. Non c’è perché tu ci sei sempre stata, per tutto. Non mi hai fatto mai mancare nulla. Ho capito i miei errori anche grazie alla terapia che ho intrapreso e di averti amata nella maniera sbagliata per paura di perderti per sempre. Mi spiace che sia stata proprio tu a subire le conseguenze di una vita e una crescita che in qualche modo mi ha segnato. Grazie a te ho capito che amare una persona significa amare anche la sua libertà e quindi le scelte che prende in totale autonomia. Se sono qui oggi è per ricostruire insieme i pezzi che compongono una casa, mettere su famiglia con il tempo e conseguire i nostri obiettivi individuali supportandoci l’un l’altro. Mi manca tanto di te e tutto di noi. Ricordati quello che ci siamo sempre detti: io e te possiamo tutto. Ti amo“. Con queste parole Giovanni ha cercato di spiegare alla sua ex ragazza il suo punto di vista e provato a convincere a perdonarlo, ma Erica sembra aver voltato pagina e non desidera riprovarci.

” È un po’ tardi forse… La verità è che io ho ritrovato me stessa. Mi ero snaturata. pensavo di stare bene e invece non riuscivo a essere me stessa. Non riuscivo a tirare fuori la voce, interrompere la situazione. Non vedo un futuro con te, non ho per te gli stessi sentimenti che provavo qualche mese fa, dopo tutto quello che è successo“, dice Erica che dopo aver passato dei mesi di sofferenza ha ritrovato la sua libertà e capito che non il rapporto che avevano prima non era normale. La ragazza così, chiude la busta. (continua dopo la foto)

La bufera su Maria

La storia di Giovanni ed Erica non è piaciuta particolarmente al pubblico social che si è scagliato contro Maria De Filippi per aver portato in televisione una vicenda del genere e aver dato la possibilità di ripensamento ad una persona ragazza che si libera di una situazione opprimente come quella creata dal sua ex fidanzato.

“Mentre tutti ci dicono d’interrompere questi rapporti tossici, Maria li rimette insieme“, scrive uno. “Maria ti avviso, secondo me stai difendendo un futuro stalker”, dice un altro. Non sono mancati i pregiudizi sui meridionali, accusandoli di essere i protagonisti delle storie più assurde: “Certo che ne fanno di casini e storie nel sud Italia. Tutta la vita.” Ma a questo arriva anche la risposta di qualche meridionale che ironizza: “È risaputo invece che al nord non si tradisce..”