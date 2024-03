“C’è Posta per Te”, figlia abbandonata chiude la busta: utenti indignati sui social

Durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te, in onda su Canale 5 ieri, sabato 16 marzo 2024, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Jessica, che spera disperatamente di riallacciare il rapporto con la figlia Corinne. La madre si sente tremendamente in colpa per aver abbandonato lei e sua sorella Michelle quando le due erano piccole. Le due bimbe sono rimaste a vivere con il padre mentre la madre si è risposata e ha avuto altre tre bambine. Sono passati 11 anni: adesso Corinne è maggiorenne e la madre spera che in qualche modo le due possano riprendere i contatti. (Continua dopo le foto)

Jessica supplica la figlia

“Io sono di fatto sparita dalla loro vita. Mi sento in colpa perché non ho lottato per loro 11 anni fa, rivolgendomi alle autorità giudiziarie. Avevo paura che subentrassero i servizi sociali e i miei figli finissero in un istituto”, ha spiegato la donna prima a Maria De Filippi. Poi è entrata in studio Corinne. “Sono la tua mamma. Sono passati tanti anni, ma non ho mai dimenticato né te né tua sorella Michelle. Non ti ho nemmeno abbandonata. Sono passati molti compleanni e natali senza di voi. Hai fatto 18 anni e non ero lì con te, non sai il male che ho provato quel giorno. La colpa è anche mia, lo so, io vi chiedo perdono per le mie mancanze. Potevo fare di più per voi, potevo anche denunciare, ma non volevo peggiorare le cose – ha affermato la donna -. Ti chiedo una mezza possibilità, non voglio sconvolgere la tua vita, né allontanarti dalle persone che si sono prese cura di voi finora. Però mi mancate… Ti prego, Corinne, apri la busta”, la richiesta della donna alla figlia. (Continua dopo le foto)

La reazione di Corinne alle parole della madre

La ragazza appare subito restia. “L’unico ricordo che ho di questa signora è che ci mette i giubbotti e ci dice che da ora in poi staremo solo con nostro padre. Ad un certo punto ho scelto io di non vederla più, non volevo più vedere una persona che ci ha abbandonate, lasciandoci con papà. Fosse stata un’altra persona, ci avrebbe portate con sé. Una mamma non abbandona due bambine così, fa di tutto per tenerle con sé. Sono cresciuta con le zie, ho tutto l’amore che può darmi una madre. Poteva fare di più, non l’ha voluto lei. Lo penso anche di un padre. Una madre non può separarsi dalle figlie, ci tiene per nove mesi in grembo”, ha spiegato la ragazza. Corinne è rimasta profondamente ferita dall’abbandono della madre e fa capire sin da subito che non ha intenzione di perdonarla.

“C’è Posta per Te”, Corinne abbandonata dalla madre Jessica non apre la busta

Corinne prova rancore nei confronti della madre. “Se mi avesse voluto bene avrebbe fatto l’impossibile, anche denunciando mio papà. Non avrebbe fatto la cosa migliore, è vero, ma poteva essere un modo per farci capire che ci teneva. Non pensare che la mia famiglia mi abbia imposto qualcosa, mi hanno lasciato tutta la libertà nella decisione”, ha affermato la ragazza. Corinne è ancora molto arrabbiata per ciò che le ha fatto la madre, molti utenti però sono convinti che potrebbe comunque darle una seconda chance. In molti quindi hanno dato ragione a Jessica, affermando che Corinne sembra avere una mentalità antica. Altri però si sono schierati dalla parte della figlia che comunque è stata abbandonata quando era solo una bambina. Alla fine, Corinne non apre la busta accusando la madre di avere troppe scuse.