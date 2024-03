“C’è posta per te”, Iole ritrova Lino dopo 66 anni: ciò che succede dopo lascia tutti a bocca aperta

Iole Lino “C’è posta per te”. Nella puntata di ieri del famoso programma di Maria De Filippi, il pubblico si è commosso per la storia di Iole e Lino. I due si sono ritrovati dopo ben sessantasei anni, ma quello che è successo dopo ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

“C’è posta per te”, la storia di Iole e Lino

Nella puntata di ieri di “C’è posta per te“, la storia di Iole e Lino ha fatto commuovere il pubblico. I due si sono rincontrati dopo ben 66 anni. Da giovani erano fidanzati e la loro storia è durata un anno e mezzo ed è stata limitata solo a tanti baci. La loro relazione amorosa è finita quando la famiglia di Lino si trasferisce a Rovigo e i due si perdono di vista. Iole nel frattempo si è sposata, ha avuto dei figli e si è separata. Ogni volta però che le chiedono quanti uomini ha avuto nella sua vita, lei risponde il suo ex marito e Lino. (Continua…)

La reazione di Lino

All’inizio, quando Maria ha aperto la busta, Lino non sembrava ricordare Iole: “Mi sento un po’ a disagio. La devo deludere signora, non riesco a riallacciarla alla mia vita e al mio passato. Potrebbe essere ma non lo so”. Appena la donna di fronte pronuncia il suo nome, appunto Iole, Lino riporta alla mente i bei momenti passati insieme a lei. A quel punto, Lino decide di togliere la busta e abbracciarla. Quello che è successo dopo, però, ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Cos’è successo dopo

Dopo una titubanza iniziale, Lino si è ricordato di Iole ed ha deciso di aprire la busta per riabbracciarla dopo ben sessantasei anni. L’uomo sembrava molto felice di aver fatto questo incontro ed infatti, dopo l’abbraccio con la sua ex fidanzata, sembrava propenso ad approfondire questo legame ritrovato ed infatti ha chiesto a Iole: “Adesso che facciamo, usciamo insieme?”. I due sono così usciti insieme dallo studio.