C’è posta per te, la decisione di Maria De Filippi

La trasmissione televisiva C’è Posta per Te prevista per il 25 febbraio 2023 non andrà in onda. La nota presentatrice Maria De Filippi, dopo la recente scomparsa del marito, ha deciso di mettere in pausa tutti i suoi programmi televisivi come segno di rispetto per la figura di uno dei personaggi più rappresentativi della storia della televisione italiana. Ieri mattina, poco prima dell’annuncio della triste notizia, si è verificata un’insolita anomalia: l’ufficio stampa di Costanzo e De Filippi, che solitamente anticipa i nomi degli ospiti della trasmissione del venerdì mattina, non ha fornito alcuna informazione fino alla recente modifica del palinsesto.

In sostituzione di Maria De Filippi, sarà il celebre conduttore televisivo Maurizio Costanzo a tenere il palcoscenico con la replica delle serate evento da lui ideate. Alle ore 21:50, andrà in onda “In ordine alfabetico”, una tripla intervista a tre grandi nomi del cinema italiano: Vittorio Gassmann, Alberto Sordi e Monica Vitti. Seguirà poi “I tre tenori”, con Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello protagonisti di una serata indimenticabile al Teatro Parioli nel 1998.