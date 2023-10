C’è un signore che desidera costruire una nuova casa. Si rivolge all’impresario e gli chiede di progettare una casa completamente circolare… Continua

C’è un signore che desidera costruire una nuova casa. Si rivolge all’impresario e gli chiede di progettare una casa completamente circolare, con cucina rotonda, camera da letto rotonda, bagno rotondo, terrazzo rotondo e così via…

L’impresario accetta la richiesta, ma è curioso e vuole capire la ragione di questa scelta insolita. L’uomo spiega: “Le dirò subito la verità, poiché mia suocera ha detto: ‘Voglio abitare in questa nuova casa e avere un angolo tutto per me…’ Ho pensato che, non avendo nessun angolo in una casa completamente rotonda, mia suocera non potrà mai venire ad abitare lì!”