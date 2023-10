C’è una ragazza molto carina, ma ha un piccolo difetto: ha un alito così puzzolente che… Continua

C’è una ragazza molto carina, ma ha un piccolo difetto: ha un alito così puzzolente che quando si guarda allo specchio, la sua stessa immagine le gira le spalle, e ciò le crea molti problemi. Un sabato sera delle amiche la invitano ad andare in discoteca, e nonostante le sue preoccupazioni sul suo alito, accetta. Mentre tutte le sue amiche sono invitate a ballare, lei sta in un angolino da sola, finché un bel ragazzo la invita a ballare. In un primo momento esita, ma alla fine accetta, attratta dalla sua bellezza.

Mentre ballano, il ragazzo nota che la ragazza non dice una parola da diversi minuti e le chiede: “Ti sto antipatico? Siamo qui a ballare da almeno dieci minuti, e non hai detto una parola. Se preferisci stare da sola, dimmelo.” La ragazza, vedendo svanire anche questa opportunità a causa del suo difetto, riesce finalmente a rispondere in qualche modo: “NO! CONTINUIAMO A BALLARE.” A questo punto, il ragazzo, sorpreso, la guarda e le dice: “HAI SCOREGGIATO?” La ragazza risponde prontamente: “NO, TE LO GIURO.” Il ragazzo sorride e dice: “ADESSO SÌ PERÒ!”